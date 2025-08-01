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После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины "в соответствующих регионах"

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 1 августа 2025, 20:18
После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины в соответствующих регионах
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне слов заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева отдал приказ развернуть две атомные подводные лодки "в соответствующих регионах".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social

Детали: Президент США назвал последние слова Медведева "чрезвычайно провокационными".

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"Я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти бессмысленные и провокационные заявления окажутся не просто словами", – добавил он.

Трамп не уточнил, где именно будут развернуты эти ядерные лодки. В то же время он выразил надежду, что слова Медведева не приведут "к непредсказуемым последствиям".

Напомним:

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  • Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
  • Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".
  • В ответ президент США заявил, что Медведеву стоит "следить за словами" и он заходит слишком далеко.

ТрампМедведев
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