После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины "в соответствующих регионах"

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне слов заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева отдал приказ развернуть две атомные подводные лодки "в соответствующих регионах".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social

Детали: Президент США назвал последние слова Медведева "чрезвычайно провокационными".

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"Я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти бессмысленные и провокационные заявления окажутся не просто словами", – добавил он.

Трамп не уточнил, где именно будут развернуты эти ядерные лодки. В то же время он выразил надежду, что слова Медведева не приведут "к непредсказуемым последствиям".

Напомним:

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