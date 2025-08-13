Все разделы
Российской СВР привиделся "план Еврокомиссии по смене власти в Венгрии" с участием Украины

Мария Емец, Александр ШумилинСреда, 13 августа 2025, 21:44
Российской СВР привиделся план Еврокомиссии по смене власти в Венгрии с участием Украины
Фото: Getty Images

Российская Служба внешней разведки обвинила Еврокомиссию в намерениях "сменить режим в Будапеште" и привести к власти главного соперника действующего премьера Виктора Орбана, а Украине "поручили грязную работу" в этом процессе.

Источник: такое заявление опубликовала пресс-служба СВР 13 августа, сообщает "Европейская правда"

Детали: Служба внешней разведки РФ заявила, что у Еврокомиссии теряется терпение в отношении политики венгерского премьера Виктора Орбана из-за "попыток проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего в отношении России и Украины", а "последней каплей стало решение венгров заблокировать проект 7-летнего бюджета ЕС, который, по их оценкам, создан для милитаризации Европы".

В СВР считают, что в связи с этим президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "серьезно изучает сценарии смены "режима в Будапеште" и якобы рассматривает в качестве лучшего кандидата вместо Орбана его главного соперника, лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра.

"Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше". На поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы. Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия", – заявляют в СВР.

Также там заявили о якобы участии в этом плане Украины.

"В кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился Киев, "обиженный" на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции. При этом режим В. Зеленского выполняет самую грязную работу, в том числе, дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры", – утверждает СВР.

Венгерские журналисты обратили внимание, что это пропагандистское заявление процитировало венгерское государственное информагентство MTI.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан не поддержал совместное заявление ЕС в поддержку Украины на фоне ожидаемой встречи лидеров США и РФ.

Читайте также статьи ЕП о том, как Виктор Орбан хочет использовать Украину для победы на выборах, и как в этих условиях следует действовать Киеву.

российско-украинская война
