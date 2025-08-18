Все разделы
Польша объяснила, почему ее представитель не полетит на саммит в США

Иванна Костина, Евгений КизиловПонедельник, 18 августа 2025, 11:37
Польша объяснила, почему ее представитель не полетит на саммит в США
фото: gov.pl

Заместитель главы МИД Польши Теофил Бартошевский не видит проблемы в том, что представитель страны будет отсутствовать на саммите в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп встречается с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Источник: Бартошевский в эфире Polsat News, передает "Европейская правда"

Детали: Заместителя министра спросили, не станет ли отсутствие представителя Польши провалом польской дипломатии.

"Президент (Дональд. – Ред.) Трамп приглашает в Вашингтон. Как видите, он не пригласил президента (Кароля. – Ред.) Навроцкого", – ответил Бартошевский.

"Так же, как и премьер-министра (Дональда. – Ред.) Туска", – отметил ведущий.

Затем Бартошевский отметил, что для президентов США принято разговаривать с президентами, а не с премьер-министрами. Исключение составляют "крупнейшие страны", такие как Германия, Великобритания, Италия, Израиль или Индия.

"Польша – страна среднего размера. Она не имеет таких международных рычагов влияния, как Германия или Великобритания. С другой стороны, президент Финляндии дружит с президентом Трампом. Не говоря уже о том, что он президент", – пояснил представитель польской дипломатии.

Бартошевский пытался убедить, что отсутствие польских представителей в Вашингтоне "не является проблемой".

"Де-факто решения будут приниматься в узком американском кругу. Европейские представители не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность. Там решение принимает один человек", – сказал он.

"Министр (Радослав. – Ред.) Сикорский передал нашу позицию вчера в разговоре в режиме видеоконференции с европейскими посланниками, которая согласована, и они будут об этом говорить", – сказал заместитель министра иностранных дел.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время видеоконференции "коалиции решительных" 17 августа отметил необходимость давить на агрессора, а не на жертву агрессии.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным. Они встретятся около 20:15 по киевскому времени.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Во встрече в Вашингтоне примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

ПольшаСШАТрампЗеленский
