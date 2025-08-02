В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: перекрыто движение по Крымскому мосту

В ночь на 2 августа в нескольких городах временно оккупированного Россией Крыма прогремела серия взрывов. Оккупационные власти перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Источник: Telegram-каналы "Крымский мост: оперативная информация" и "Крымский ветер"

Детали: Сообщается, что в 23:50 1 августа оккупационная администрация приняла решение временно перекрыть движение автотранспорта через Крымский мост. Причины такого ограничения не были озвучены.

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Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о серии взрывов в городе Феодосия. Также сообщалось о взрывах в Керчи и как минимум "трех очень мощных взрывах" в поселке Юркино, расположенном недалеко от Керчи.

Местные жители сообщают, что в нескольких районах была слышна работа систем противовоздушной обороны.

Информация о последствиях взрывов пока отсутствует.