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Сенатор Грэм – "друзьям из России": С Трампом лучше не шутить

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 2 августа 2025, 08:46
Сенатор Грэм – друзьям из России: С Трампом лучше не шутить
фото: getty images

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к россиянам с предостережением о возможной эскалации, комментируя угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в адрес США.

Источник: Грэм в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: В своем заявлении он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не настроен на конфликт, однако готов к решительным действиям в случае необходимости.

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"К моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите: он не Обама, не Байден, и с ним лучше не шутить. Вы переиграете", – написал Грэм.

Накануне хозяин Белого дома сообщил в соцсети Truth Social, что приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах после провокационных заявлений Медведева.

Трамп объяснил, что был вынужден это сделать, чтобы защитить американский народ.

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Накануне Медведев опубликовал пост, в котором упомянул о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".

Еще ранее Медведев заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне".

ТрампСШАядерное оружиеМедведев
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