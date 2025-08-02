Россияне за утро субботы уже убили двух человек в Херсоне
Только за утро 2 августа в Херсоне из-за российских обстрелов погибли два человека.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: В частности, из-за вражеского обстрела Корабельного района смертельные травмы получила 68-летняя женщина. Еще двое там же ранены – 41-летний мужчина получил взрывную травму, множественные ранения туловища и конечностей, и 79-летний мужчина с взрывной травмой.
Также в Днепровском районе россияне обстреляли жилой дом, тело мужчины деблокировали из-под завалов дома.
Что касается области, в 05:00 российская армия обстреляла из артиллерии Белозерку.
В результате вражеского удара пострадали двое местных мужчин, которым 56 и 55 лет. В момент атаки они находились дома.
Всего в Херсонской области за 1 августа погиб один человек, еще 9 получили ранения.