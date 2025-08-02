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Россия атаковала Дружковку дронами: как минимум семеро раненых

Ольга КацимонСуббота, 2 августа 2025, 14:35
Россия атаковала Дружковку дронами: как минимум семеро раненых
Фото: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

В результате массированной атаки дронов по городу Дружковка Донецкой области в субботу, 2 августа, пострадали как минимум 7 человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Национальная полиция

Детали: В результате ударов повреждены два жилых дома, рынок, магазин и административное здание. Также уничтожено несколько автомобилей.

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По данным полиции, россияне обстреляли центр города предварительно, с помощью дронов "Герань-2". Зафиксировано не менее 8 попаданий.

Среди раненых шесть женщин в возрасте от 22 до 71 года, а также 57-летний мужчина. Повреждены два жилых дома, торговый комплекс, три административных здания, магазин и 9 гражданских автомобилей.

 

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В первые минуты после атаки на помощь пострадавшим прибыли полицейские-парамедики, которые оказывали первую помощь и деблокировали людей из горящих помещений.

За прошедшие сутки, 1 августа, россияне убили двух жителей Донетчины в Покровске. Ещё 10 человек в области получили ранения.

Донецкая областьроссийско-украинская войнажертвыбеспилотники
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