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Буданов о роли ГУР в возвращении Чернышова: Будем делать все, что хорошо для государства

Роман ПетренкоСуббота, 2 августа 2025, 14:39
Буданов о роли ГУР в возвращении Чернышова: Будем делать все, что хорошо для государства
буданов, фотО: УП

Глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов уклонился от ответа на вопрос о роли его и его ведомства в возвращении в Украину вице-премьера, экс-министра национального единства Алексея Чернышова.

Источник: Буданов в интервью Наталье Мосейчук

Детали: Журналистка спросила у главы ГУР, какова роль ведомства в возвращении Чернышова.

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Отметим, что собеседники УП рассказывали, что вопросом возвращения вице-премьера из-за границы по поручению президента пришлось заниматься ГУР.

С украинской стороны границы Чернышова в сопровождении сотрудников ГУР ждали сотрудники другой спецслужбы – СБУ. И первые, и вторые силовики должны были гарантировать министру, что его не арестуют детективы НАБУ и прокуроры САП на въезде в Украину и он не окажется в СИЗО.

Однако Буданов уклонился от прямого ответа на вопрос.

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Прямая речь Буданова: "А какова наша роль? Многое у нас где пишут.

Все, что мы делаем, я выхожу как руководитель. Все, что делаем мы, в принятии этих решений я выхожу из парадигмы государственника. Все, что хорошо для государства, мы будем делать.

Все, что несет зло – нет. Тогда есть нормативно-правовые акты, законодательство и так далее".

Читайте больше в статье УП: "И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?

БудановГУРЧернышев Алексей
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