ГУР ликвидировало пятерых "кадыровцев" в Мелитополе
Суббота, 2 августа 2025, 15:17
Главное управление разведки Минобороны и движение сопротивления 2 августа провели успешную операцию в окрестностях оккупированного Мелитополя – уничтожили 5 бойцов из российской Чечни.
Источник: ГУР
Детали: По данным ведомства, взорвался микроавтобус с бойцами "Ахмат". В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.
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Также взрывом ранены двое оккупантов, которые находились в соседнем автомобиле, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.