ГУР ликвидировало пятерых "кадыровцев" в Мелитополе

Главное управление разведки Минобороны и движение сопротивления 2 августа провели успешную операцию в окрестностях оккупированного Мелитополя – уничтожили 5 бойцов из российской Чечни.

Источник: ГУР

Детали: По данным ведомства, взорвался микроавтобус с бойцами "Ахмат". В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.

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Также взрывом ранены двое оккупантов, которые находились в соседнем автомобиле, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.