"Слуги" приостановили членство Кузнецова во фракции, думают исключить из партии
Членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции "Слуги народа" будет приостановлено на время расследования коррупционной схемы при закупке БпЛА и средств РЭБ, которую разоблачили НАБУ и САП.
Источник: председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в Telegram, заявление партии "Слуга народа"
Дословно: "На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено.
Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статуса и должности".
Детали: Арахамия также заявил, что "фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции".
Обновлено: Впоследствии партия "Слуга народа" заявила, что отстранила Кузнецова от руководства областной организацией, а дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении его из партии.
В заявлении также говорится, что "Слуга народа" "остается последовательной в своем стремлении к прозрачной, справедливой государственной политике и нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях".
Предыстория:
- 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
- НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
- По данным источников УП, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
- Нардеп Кузнецов был среди тех, кто 22 июля голосовал за скандальный законопроект №12414 с поправками, которые фактически подчиняли НАБУ и САП генеральному прокурору.