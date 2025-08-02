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"Слуги" приостановили членство Кузнецова во фракции, думают исключить из партии

Катерина ТищенкоСуббота, 2 августа 2025, 19:54
Слуги приостановили членство Кузнецова во фракции, думают исключить из партии
Алексей Кузнецов, фото из его Facebook

Членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции "Слуги народа" будет приостановлено на время расследования коррупционной схемы при закупке БпЛА и средств РЭБ, которую разоблачили НАБУ и САП.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в Telegram,  заявление партии "Слуга народа"

Дословно: "На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено.

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Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статуса и должности".

Детали: Арахамия также заявил, что "фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции".

Обновлено: Впоследствии партия "Слуга народа" заявила, что отстранила Кузнецова от руководства областной организацией, а дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении его из партии.

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В заявлении также говорится, что "Слуга народа" "остается последовательной в своем стремлении к прозрачной, справедливой государственной политике и нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях".

Предыстория:

  • 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
  • НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
  • По данным источников УП, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
  • Нардеп Кузнецов был среди тех, кто 22 июля голосовал за скандальный законопроект №12414 с поправками, которые фактически подчиняли НАБУ и САП генеральному прокурору.

Слуга народаВерховная Радакоррупция
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