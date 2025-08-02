"Слуги" приостановили членство Кузнецова во фракции, думают исключить из партии

Алексей Кузнецов, фото из его Facebook

Членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции "Слуги народа" будет приостановлено на время расследования коррупционной схемы при закупке БпЛА и средств РЭБ, которую разоблачили НАБУ и САП.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в Telegram, заявление партии "Слуга народа"

Дословно: "На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено.

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Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статуса и должности".

Детали: Арахамия также заявил, что "фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции".

Обновлено: Впоследствии партия "Слуга народа" заявила, что отстранила Кузнецова от руководства областной организацией, а дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении его из партии.

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В заявлении также говорится, что "Слуга народа" "остается последовательной в своем стремлении к прозрачной, справедливой государственной политике и нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях".

Предыстория: