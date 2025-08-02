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Кабмин инициировал увольнение главы Мукачевской РГА Гайдая

Катерина ТищенкоСуббота, 2 августа 2025, 21:05
Кабмин инициировал увольнение главы Мукачевской РГА Гайдая
Сергей Гайдай, фото Getty Images

Кабинет министров на заседании в субботу вечером инициировал увольнение с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к коррупционной схеме.

Источник: премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram

Прямая речь: "Через полчаса состоится заседание Кабинета министров Украины.

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В частности, правительство направит президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая".

Обновлено: Впоследствии Свириденко сообщила, что Кабмин на внеочередном заседании решил направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской РГА Сергея Гайдая.

Предыстория:

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  • 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
  • НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
  • По данным источников УП, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
  • Членство Кузнецова во фракции "Слуги народа" будет приостановлено на время расследования, его также думают исключить из партии. В то же время командующий Национальной гвардией уже отстранил фигурантов дела от должностей.

Кабинет министровЗакарпатьекоррупция
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Источники: Среди задержанных НАБУ и САП лиц – нардеп Кузнецов и экс-глава Луганщины Гайдай
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