Кабмин инициировал увольнение главы Мукачевской РГА Гайдая
Суббота, 2 августа 2025, 21:05
Кабинет министров на заседании в субботу вечером инициировал увольнение с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к коррупционной схеме.
Источник: премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram
Прямая речь: "Через полчаса состоится заседание Кабинета министров Украины.
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В частности, правительство направит президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая".
Обновлено: Впоследствии Свириденко сообщила, что Кабмин на внеочередном заседании решил направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской РГА Сергея Гайдая.
Предыстория:
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- 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
- НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
- По данным источников УП, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
- Членство Кузнецова во фракции "Слуги народа" будет приостановлено на время расследования, его также думают исключить из партии. В то же время командующий Национальной гвардией уже отстранил фигурантов дела от должностей.