Кабмин инициировал увольнение главы Мукачевской РГА Гайдая

Кабинет министров на заседании в субботу вечером инициировал увольнение с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к коррупционной схеме.

Источник: премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram

Прямая речь: "Через полчаса состоится заседание Кабинета министров Украины.

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В частности, правительство направит президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая".

Обновлено: Впоследствии Свириденко сообщила, что Кабмин на внеочередном заседании решил направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской РГА Сергея Гайдая.

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