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В Херсоне и Николаевской области пропало электричество

Катерина ТищенкоСуббота, 2 августа 2025, 22:21
В Херсоне и Николаевской области пропало электричество
иллюстративное фото Getty Images

В Херсоне и Николаевской области после предупреждения о ракетной опасности пропало электроснабжение.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В Херсоне пропал свет. Причины выясняем".

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Детали: За несколько минут до этого Прокудин сообщил о ракете на Херсон.

Глава ОГА также призвал жителей микрорайона Корабел эвакуироваться из-за последствий повреждения моста.

"В результате вражеского авиаудара затруднена логистика. Из-за этого пока сложно будет завезти продовольствие и прочее. Кроме этого, поврежден и газопровод. Поэтому некоторое время микрорайон будет без "голубого топлива"", – написал он.

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Вместе с тем, глава Николаевской ОГА Виталий Ким также сообщил об отключении электроэнергии. Перед этим Воздушные силы сообщали о ракете, летящей в направлении Николаева.

"Есть отключение света в области. Выясняем", – написал Ким.

Он добавил, что после атаки россиянами города Николаева возник пожар.

Обновлено: В 22:50 Прокудин сообщил, что энергетики начали подключать к сети абонентов в Херсоне.

Херсонэлектроэнергия
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