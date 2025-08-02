В Херсоне и Николаевской области пропало электричество
В Херсоне и Николаевской области после предупреждения о ракетной опасности пропало электроснабжение.
Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Прокудина: "В Херсоне пропал свет. Причины выясняем".
Детали: За несколько минут до этого Прокудин сообщил о ракете на Херсон.
Глава ОГА также призвал жителей микрорайона Корабел эвакуироваться из-за последствий повреждения моста.
"В результате вражеского авиаудара затруднена логистика. Из-за этого пока сложно будет завезти продовольствие и прочее. Кроме этого, поврежден и газопровод. Поэтому некоторое время микрорайон будет без "голубого топлива"", – написал он.
Вместе с тем, глава Николаевской ОГА Виталий Ким также сообщил об отключении электроэнергии. Перед этим Воздушные силы сообщали о ракете, летящей в направлении Николаева.
"Есть отключение света в области. Выясняем", – написал Ким.
Он добавил, что после атаки россиянами города Николаева возник пожар.
Обновлено: В 22:50 Прокудин сообщил, что энергетики начали подключать к сети абонентов в Херсоне.