ЕС и США официально назвали свое торговое соглашение "справедливым и сбалансированным"

Европейский Союз и Соединенные Штаты опубликовали в четверг совместное заявление, в котором подчеркнули положительный эффект для их экономик от торгового соглашения между ними.

Источник: текст "Совместного заявления по рамочному соглашению между Соединенными Штатами и Европейским Союзом о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле", который находится в распоряжении "Европейской правды"

Детали: ЕС и США наконец согласовали совместное заявление о торговом соглашении, заключенное в июле.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз с удовольствием объявляют, что достигли договоренности относительно Рамочного соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле", – говорится в документе.

Также в тексте подчеркивается, что США и ЕС "рассматривают это Рамочное соглашение как первый шаг в процессе, который со временем может быть расширен для охвата дополнительных сфер.

Согласно договору, ЕС намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и обеспечить преференциальный доступ к рынку для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США.

В свою очередь, начиная с 1 сентября 2025 года, Соединенные Штаты обязуются применять тариф в 15% в отношении большинства товаров, происходящих из Европейского Союза, или же так называемый тариф по режиму наибольшего благоприятствования (НСП) США, который применяется к определенным специфическим видам европейских товаров.

Напомним, 27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшую сделку, которая когда-либо заключалась".

