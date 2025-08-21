Все разделы
ЕС и США официально назвали свое торговое соглашение "справедливым и сбалансированным"

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловЧетверг, 21 августа 2025, 15:15
ЕС и США официально назвали свое торговое соглашение справедливым и сбалансированным
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский Союз и Соединенные Штаты опубликовали в четверг совместное заявление, в котором подчеркнули положительный эффект для их экономик от торгового соглашения между ними.

Источник: текст "Совместного заявления по рамочному соглашению между Соединенными Штатами и Европейским Союзом о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле", который находится в распоряжении "Европейской правды"

Детали: ЕС и США наконец согласовали совместное заявление о торговом соглашении, заключенное в июле.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз с удовольствием объявляют, что достигли договоренности относительно Рамочного соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле", – говорится в документе.

Также в тексте подчеркивается, что США и ЕС "рассматривают это Рамочное соглашение как первый шаг в процессе, который со временем может быть расширен для охвата дополнительных сфер.

Согласно договору, ЕС намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и обеспечить преференциальный доступ к рынку для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США.

В свою очередь, начиная с 1 сентября 2025 года, Соединенные Штаты обязуются применять тариф в 15% в отношении большинства товаров, происходящих из Европейского Союза, или же так называемый тариф по режиму наибольшего благоприятствования (НСП) США, который применяется к определенным специфическим видам европейских товаров.

Напомним, 27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшую сделку, которая когда-либо заключалась".

Подробнее о соглашении ЕС-США и о том, почему оно может иметь положительные последствия для Украины, читайте в статье Вероники Мовчан Уступки ЕС в пользу Украины: какие последствия будет иметь торговое соглашение Евросоюза и США.

ЕС и США официально назвали свое торговое соглашение "справедливым и сбалансированным"
