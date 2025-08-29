Все разделы
Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 29 августа 2025, 18:14
Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам
Словакия непублично возобновила процедуру выдачи туристических виз гражданам России, которую приостановила после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Pravda

Детали: Накануне российские СМИ сообщили, что компания BLS International, с которой Словакия в декабре 2023 года заключила договор о посредничестве в выдаче виз, объявила о принятии документов от граждан России.

BLS International, которая предоставляет свои услуги в Москве и Санкт-Петербурге, якобы возобновила прием документов для оформления виз летом 2025 года.

Официально словацкая сторона не комментировала эту информацию, но представитель Министерства иностранных дел Словакии на условиях анонимности подтвердил: "Да, это правда".

Он отказался говорить о причинах такого шага, отметив, что не занимается визовыми вопросами.

Государства ЕС договорились об ужесточении правил выдачи виз российским гражданам после полномасштабного вторжения России в Украину, но не пришли к согласию относительно полного запрета въезда российских туристов.

В то же время ряд государств, среди которых и Словакия, тогда самостоятельно решили прекратить выдачу туристических виз гражданам России.

