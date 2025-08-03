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Из-за вражеской атаки в Харьковской области есть пострадавшие и повреждения

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 01:46
Из-за вражеской атаки в Харьковской области есть пострадавшие и повреждения
фото: соцсети Минаевой

В ночь на 3 августа в Чугуеве и Балаклее на Харьковщине раздавались взрывы, есть пострадавшие и повреждения.

Источник: руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Чугуева Галина Минаева, начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов

Детали: По словам Синегубова, взрывы прогремели в Чугуеве и Балаклее, в результате попаданий вспыхнули частные дома.

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Прямая речь Минаевой: "…один из микрорайонов города с частной застройкой потерпел удары врага.

Выбиты стекла, повреждено остекление окон и крыши. Есть 3 пострадавших женщины – острая реакция на стресс.

В настоящее время работают экстренные службы".

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Детали: По словам Карабанова, зафиксированное попадание вражеского беспилотника на территории города Балаклея по частному домовладению является пострадавшим.

Харьковская областьроссийско-украинская война
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