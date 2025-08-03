Из-за вражеской атаки в Харьковской области есть пострадавшие и повреждения
В ночь на 3 августа в Чугуеве и Балаклее на Харьковщине раздавались взрывы, есть пострадавшие и повреждения.
Источник: руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Чугуева Галина Минаева, начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов
Детали: По словам Синегубова, взрывы прогремели в Чугуеве и Балаклее, в результате попаданий вспыхнули частные дома.
Прямая речь Минаевой: "…один из микрорайонов города с частной застройкой потерпел удары врага.
Выбиты стекла, повреждено остекление окон и крыши. Есть 3 пострадавших женщины – острая реакция на стресс.
В настоящее время работают экстренные службы".
Детали: По словам Карабанова, зафиксированное попадание вражеского беспилотника на территории города Балаклея по частному домовладению является пострадавшим.