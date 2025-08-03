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Зеленский уволил Гайдая с должности главы Мукачевской РГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 августа 2025, 08:54
Зеленский уволил Гайдая с должности главы Мукачевской РГА
фото с сайта УП

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации.

Источник: распоряжение на сайте Офиса президента

Дословно: "Уволить Сергея Гайдая с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области".

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Детали: Кроме того, президент уволил Андрея Юрченко с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области.

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Предыстория:

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  • 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
  • НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
  • По данным источников УП, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
  • Членство Кузнецова во фракции "Слуги народа" будет приостановлено на время расследования, его также думают исключить из партии. В то же время командующий Национальной гвардией уже отстранил фигурантов дела от должностей.

ЗеленскийкоррупцияЗакарпатье
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