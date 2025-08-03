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ГУР получило секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 августа 2025, 10:11
ГУР получило секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ
фото: северный флот рф

Специалисты Главного управления разведки получили внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке России ― атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский".

Источник: ГУР

Детали: По данным ведомства, в распоряжении имеются:

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  • списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;
  • боевые инструкции для экипажа;
  • боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;
  • предписания экипажу в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий при буксировке и другие должностные инструкции;
  • инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

Дословно: "Также разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского". Этот объемный документ регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна".

Справка: Подводные лодки проекта 955А "Борей-А" — один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.

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Подводная лодка стратегического назначения "Князь Пожарский" вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ РФ 24 июля 2025 года. Постоянное место базирования – Мурманская область.

Принимал "Пожарского" на боевое дежурство хозяин Кремля Владимир Путин.

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