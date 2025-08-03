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Сибига прокомментировал обращение ХАМАС с заложниками и ситуацию в Газе

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 20:02
Сибига прокомментировал обращение ХАМАС с заложниками и ситуацию в Газе
Андрей Сибига, фото Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что ХАМАС должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников, в то же время международная гуманитарная помощь должна быть как можно быстрее предоставлена гражданскому населению Газы.

Источник: Сибига в соцсети Х

Прямая речь: "Бесчеловечное обращение ХАМАСа с израильскими заложниками заслуживает самого решительного осуждения.

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Население Газы не должно продолжать страдать из-за отвратительных преступлений ХАМАСа. ХАМАС должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников.

В то же время международная гуманитарная помощь должна быть оказана гражданскому населению Газы как можно быстрее и в полном объеме. Полное прекращение огня должно оставаться главным приоритетом".

Что предшествовало: В субботу ХАМАС опубликовал видео с заложником Ев'ятаром Давидом. Тот выглядит истощенным и роет яму, по его словам на видео, для своей же могилы.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал обнародованные ХАМАС кадры с израильскими заложниками доказательством того, почему группировка не должна получить никакой роли в политическом управлении палестинцами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал кадры невыносимыми и заявил, что в рамках будущего урегулирования ХАМАС должен быть разоружен и не может быть допущен к каким-либо формам управления жизнью палестинцев.

На этой неделе Франция и Германия начали сбрасывать с воздуха помощь для гражданского населения в секторе Газа.

Также ряд западных государств, в частности Франция и Великобритания, заявили о готовности признать Палестину как государство.

Сибига АндрейСектор ГазаХАМАСИзраиль
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