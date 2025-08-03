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В Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 21:23
В Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его
скриншот видео, Нацполиция

В Харькове в воскресенье вечером мужчина выстрелил в ветерана ВСУ из травматического пистолета, а затем избил его, нападавший задержан.

Источник: полиция Харьковской области, "Суспільне Харків", Харьковская областная прокуратура

Детали: Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе.

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Дословно: "Полицейские установили, что во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ – госпитализирован.

Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины".

Детали: Следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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задержанный, фото полиции
задержанный, фото полиции

Вместе с тем, как рассказал "Суспільне Харків" директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, у раненого – убойная рана передней брюшной стенки.

Перед этим в соцсетях 3 августа появилось видео, на котором мужчина прицеливается и стреляет в другого, у которого протез на правой ноге. Раненый хватается за живот и падает, после чего стрелок подходит к нему и начинает бить. На стрелка нападают и пытаются оттащить от раненого трое мужчин.

 

Как уточнили в прокуратуре, конфликт возник возле многоквартирного дома по ул. 92-й бригады в Харькове.

В ходе ссоры 43-летний фигурант достал травматический пистолет ПМР 9 мм и выстрелил в ветерана ВСУ. Пострадавший — 22-летний украинский защитник, который во время выполнения боевого задания на войне потерял ногу. Ему установили протез.

ХарьковВооруженные силы
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