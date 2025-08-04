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В Одессе прогремели взрывы, город атакуют российские БпЛА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 августа 2025, 02:10
В Одессе прогремели взрывы, город атакуют российские БпЛА
иллюстрация: Getty Images

В ночь на 4 августа на фоне угрозы вражеских ударных дронов в Одессе раздались взрывы.

Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов, местные СМИ и паблики, Воздушные силы

Детали: Воздушная тревога в Одессе и области объявлена в 1:30 из-за угрозы российских беспилотников.

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В 2:02 Труханов сообщил о взрывах в городе и призвал жителей отдельных районов города соблюдать осторожность и находиться в укрытиях.

Позже в Одессе раздались новые взрывы.

Обновлено: В 2:30 ВС сообщили о новых группах БпЛА из Черного моря в направлении Одесщины с ориентировочным курсом на Одессу.

Одессабеспилотникивзрыв
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