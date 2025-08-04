Пожар на станции и остановка поездов – в России говорят о массированной атаке БпЛА

В России заявили якобы об атаке "на транспортно-энергетические объекты" Волгоградской области, в частности, по данным пабликов, в городе Фролово горит железнодорожная станция

Источник: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, росСМИ и паблики

Детали: Бочаров заявил, что в ночь на понедельник Волгоградская область РФ якобы подверглась атаке беспилотников "на транспортно-энергетические объекты".

Реклама:

По его словам, во Фроловском районе ограничено движение поездов.

Вместе с тем паблики сообщали, что железнодорожная станция "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области горит якобы после атаки БпЛА.

Российская железная дорога также сообщила об остановке поездов в городе Фролово.