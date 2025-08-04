СБУ: Дроны спецслужбы поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки в Крыму

Служба безопасности Украины сообщила, что беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму и поразили вражеские самолеты и склад вооружения.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В результате удара по территории аэродрома был поражен склад авиационного вооружения. Полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один – поврежден. Также поражены три самолета Су-24.

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Враг понес значительные убытки. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50 млн долларов".

Детали: В результате спецоперации ЦСО "А" СБУ на территории аэродрома также поражен склад авиационного вооружения, добавили в спецслужбе.