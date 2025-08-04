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Трамп намерен повысить пошлины для Индии из-за перепродажи российской нефти

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 4 августа 2025, 18:13
Трамп намерен повысить пошлины для Индии из-за перепродажи российской нефти
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее активной торговли российской нефтью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в Truth Social

Детали: В понедельник, 4 августа, Трамп заявил, что Индия "не только покупает огромные объемы российской нефти", но и продает "значительную часть приобретенной нефти на открытом рынке, получая огромные прибыли".

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"Им безразлично, сколько людей в Украине гибнет от рук российской военной машины. Учитывая это, я существенно повышу пошлины, которые Индия платит США", – заявил он.

Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путем, скупая нефть со скидкой и увеличив свои закупки почти с нуля до около трети своего импорта.

Трамп неоднократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.

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А на прошлой неделе президент США выделил Индию, заявив, что она заплатит дополнительную экономическую штрафную санкцию за свои текущие закупки.

После этого СМИ сообщили, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии закупил миллионы баррелей нефти у США и Объединенных Арабских Эмиратов на фоне обещания Трампа ввести высокие пошлины для покупателей российской нефти.

А заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, который является одним из самых влиятельных советников Трампа, обвинил Индию в финансировании войны России против Украины.

ТрампИндия
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