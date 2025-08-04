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Нидерланды передадут Украине ракеты и компоненты для системы Patriot

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 4 августа 2025, 19:29
Нидерланды передадут Украине ракеты и компоненты для системы Patriot
Фото - getty images

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил 4 августа о новой военной помощи Украине, в которую вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Брекельманса на Х

Детали: Брекельманс подчеркнул, что Украина сейчас "нуждается в усилении противовоздушной обороны и боеприпасах".

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"Нидерланды предоставят пакет американского вооружения (включая комплектующие к системам Patriot и ракеты) на сумму 500 миллионов евро. Это поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии", – добавил он.

Других подробностей, в частности деталей и сроков поставки военной помощи, министр обороны Нидерландов не уточнил.

Ранее он подтверждал готовность его страны софинансировать поставку дополнительных систем Patriot для Украины.

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Германия на прошлой неделе заявила, что поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что Берлин будет первым в очереди на получение новых систем вместо переданных.

НидерландыPatriotпомощь Украине
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