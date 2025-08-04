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На Харьковщине дрон РФ атаковал 2-х гражданских на мопеде: они погибли

Станислав ПогориловПонедельник, 4 августа 2025, 20:28
На Харьковщине дрон РФ атаковал 2-х гражданских на мопеде: они погибли
иллюстративное фото Getty Images

В понедельник днем на Харьковщине FPV-дрон российских захватчиков попал в мопед, на котором передвигались мужчина и женщина, от полученных ранений они погибли.

Источник: полиция Харьковской области в Telegram

Дословно: "Около 14.00 на дороге в Волчанской общине российский FPV-дрон попал в мопед, на котором передвигались гражданские мужчина и женщина".

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Детали: Сообщается, что в результате удара оба погибли на месте от полученных ранений.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса.

Харьковская областьроссийско-украинская войнажертвы
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