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Президент Турции в ближайшие дни посетит Киев – СМИ

Иван ДьяконовВторник, 5 августа 2025, 00:46
Президент Турции в ближайшие дни посетит Киев – СМИ
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган 18 февраля 2024 года в Анкаре, Турция. Фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни прибудет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: турецкое издание Turkiye Gazetesi со ссылкой на украинского посла в Анкаре Наримана Джеляла.

Дословно: "Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял объявил, что президент Эрдоган вскоре посетит Киев, и одной из важнейших тем переговоров будет ратификация соглашения о свободной торговле.

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Детали: Также ожидается, что во время переговоров лидеры обсудят усилия Анкары по мирному урегулированию войны, развязанной Россией против Украины.

Предыстория:

  • В контексте трех раундов переговоров между Украиной и РФ, проходивших в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время будут организованы переговоры между Украиной и РФ, результатом которых станет прекращение войны.

ЭрдоганТурцияУкраина
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