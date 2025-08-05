В Одессе прогремел взрыв после предупреждения об угрозе баллистического удара из Крыма
Вторник, 5 августа 2025, 02:42
В ночь на 5 августа в Одессе прогремел взрыв после предупреждения Воздушных сил Вооруженных сил Украины о возможном применении Россией баллистического оружия из временно оккупированного Крыма.
Источник: Воздушные силы ВСУ, "Суспільне Одеса"
Детали: Около 02:30 корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрыве в Одессе. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российской армией баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.
Реклама: