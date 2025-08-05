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В Одессе прогремел взрыв после предупреждения об угрозе баллистического удара из Крыма

Иван ДьяконовВторник, 5 августа 2025, 02:42
В Одессе прогремел взрыв после предупреждения об угрозе баллистического удара из Крыма
иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 5 августа в Одессе прогремел взрыв после предупреждения Воздушных сил Вооруженных сил Украины о возможном применении Россией баллистического оружия из временно оккупированного Крыма.

Источник: Воздушные силы ВСУ, "Суспільне Одеса"

Детали: Около 02:30 корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрыве в Одессе. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российской армией баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

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