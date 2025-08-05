Россия нанесла самый массированный удар по Лозовой с начала войны: среди пострадавших дети

В ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. Пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, среди них – дети.

Источник: городской голова Лозовой Сергей Зеленский

Прямая речь: "Лозовая пережила самую массированную атаку с начала войны.

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Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. К сожалению, есть раненые – среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия".

Детали: По состоянию на утро 5 августа часть Лозовой оставалась без электроснабжения. Наибольшие проблемы зафиксированы в микрорайоне Авиловка и Катериновском старостинском округе. Городские коммунальные службы работают над восстановлением водоснабжения.

Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры вводятся изменения в транспортном сообщении.

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"Этой ночью россияне совершили настоящий террор мирных людей, которые тихо спали", – подчеркнул Зеленский.

Предыстория: