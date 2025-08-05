Россия атаковала Украину "Искандером" и 46 БпЛА – 17 дронов и ракета попали в цель

С вечера 4 августа россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 46 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 29 дронов удалось обезвредить, но есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях".

Детали: Отмечается, что захватчики запускали дроны из направлений российских городов Курск, Брянск, Орел и Приморско-Ахтарск, а ракету выпустили из Брянской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.