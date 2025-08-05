Мужчина с гранатой пытался взять в заложники работников ТЦК на улице в Черкассах

В Черкассах при проверке военно-учетных данных мужчина достал гранату и начал угрожать представителям ТЦК и СП, на место прибыли правоохранители.

Источник: Черкасский областной ТЦК, полиция Черкасской области

Детали: Сообщается, что утром 5 августа во время проведения мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили человека с целью проверки учетных данных.

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В ходе кратковременного общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать взрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК.

На место происшествия прибыли правоохранители. Сейчас с мужчиной работают представители правоохранительных органов, а военнослужащие ТЦК находятся на безопасном расстоянии. На месте находятся представители специальных служб для выяснения обстоятельств и решения данной ситуации.

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Отмечается, что правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этого гражданина. В ТЦК напоминают: совершение любого уголовного правонарушения влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.