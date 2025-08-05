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Силы обороны юга рассказали об обстановке вокруг Херсона и опровергли "высадку ДРГ в городе"

Валентина РоманенкоВторник, 5 августа 2025, 17:24
Силы обороны юга рассказали об обстановке вокруг Херсона и опровергли высадку ДРГ в городе
Фото - Getty Images

Украинские военные отражают попытки врага создать плацдарм для возможного штурма Херсона. Распространенная в соцсетях информация о якобы высадке вражеских ДРГ в Херсоне не соответствует действительности.

Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу"

Детали: В целом, по словам офицера, ситуация на Херсонском направлении довольно сложная. Ежедневно военные фиксируют до десятка штурмовых действий врага, однако все они – по островной зоне дельты Днепра. Это на юге, где находятся острова Козульский, Забич, Нестрига, включая Белогрудый, Великий Ольховой и заканчивая севером островной зоны, где находятся Антоновские мосты – железнодорожный и автомобильный.

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Как рассказал Волошин, враг любой ценой пытается захватить плацдарм на этих островах, захватить эту островную зону, и уже с нее можно готовиться, чтобы осуществлять какие-то форсирующие действия на основном русле Днепра и высаживаться на правый берег, где стоит Херсон.

В то же время спикер подчеркнул, что в настоящее время разведка не наблюдает вражескую группировку, способную осуществить форсирование и захват плацдармов на правом берегу.

Однако россияне не прекращают наносить удары дронами, авиацией, применяя неуправляемые авиационные ракеты, довольно часто – удары корректируемыми авиационными бомбами по Херсону.

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Волошин также опроверг информацию, распространяемую в соцсетях о вражеских ДРГ в Херсоне.

Прямая речь: "Что касается того, что они высаживают ДРГ – это дезинформация, нет никаких диверсионных групп. Даже если бы такая ДРГ высадилась, каков был бы результат? Она что – взяла бы под контроль весь Херсон? Ну, связала бы боями какое-то количество наших сил и средств, в конце концов такую группу быстро бы уничтожили. Поэтому ДРГ, которые якобы заходят в Херсон – это откровенная дезинформация, это откровенное враждебное ИПСО".

Детали: Относительно поврежденного россиянами моста, который соединяет материковую часть города и микрорайон Корабел, офицер отметил, что это логистика, которая обеспечивает жизнедеятельность гражданских – значительной роли в системе обороны этот мост не играл.

"Это гражданская инфраструктура. Важной роли в системе обороны этот мост, который сейчас частично поврежден, не играл. Но из-за его повреждения "обрезаны" гражданские лица, проживающие в микрорайоне Корабел (Остров) – на момент удара там, по данным ОВА, оставалось около 1800 жителей. Поэтому и было принято решение местными властями об их эвакуации. То есть этот удар по гражданской инфраструктуре – типичный откровенный террористический акт врага, направленный против мирного населения. Там рядом нет военных объектов, это просто удар для того, чтобы не могло нормально функционировать все, что обеспечивает жизнедеятельность микрорайона", – сказал Волошин.

Херсонвойна
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