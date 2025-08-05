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Трамп заявил, что хотел бы, но "наверняка не будет" в третий раз баллотироваться в президенты США

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 5 августа 2025, 18:24
Трамп заявил, что хотел бы, но наверняка не будет в третий раз баллотироваться в президенты США
дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий президентский срок, хотя это запрещает американская Конституция, и он вряд ли это сделает.

Источник: Трамп в эфире CNBC, передает "Европейская правда"

Прямая речь Трампа в ответ на вопрос, планирует ли Трамп баллотироваться на пост президента США снова: "Нет. Наверное, нет".

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Детали: В то же время Трамп признал, что хотел бы в третий раз стать президентом США. "У меня лучшие рейтинги за все время. Знаете, почему? Потому что люди любят тарифы. И им нравится, что другие страны нас больше не дурачат на деньги", – пояснил он.

Справка: 22-я поправка к Конституции США ограничивает срок полномочий президента двумя каденциями. Сейчас как раз идет вторая каденция Трампа после первой в 2017-2021 годах.

Что предшествовало:

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ТрампСША
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