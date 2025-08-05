Трамп заявил, что хотел бы, но "наверняка не будет" в третий раз баллотироваться в президенты США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий президентский срок, хотя это запрещает американская Конституция, и он вряд ли это сделает.

Источник: Трамп в эфире CNBC, передает "Европейская правда"

Прямая речь Трампа в ответ на вопрос, планирует ли Трамп баллотироваться на пост президента США снова: "Нет. Наверное, нет".

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Детали: В то же время Трамп признал, что хотел бы в третий раз стать президентом США. "У меня лучшие рейтинги за все время. Знаете, почему? Потому что люди любят тарифы. И им нравится, что другие страны нас больше не дурачат на деньги", – пояснил он.

Справка: 22-я поправка к Конституции США ограничивает срок полномочий президента двумя каденциями. Сейчас как раз идет вторая каденция Трампа после первой в 2017-2021 годах.

Что предшествовало:

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Республиканец Энди Оглс ранее предложил изменить формулировку 22-й поправки так, чтобы она запрещала переизбрание на более чем два последовательных срока и более чем на три срока в целом.

По данным февральского опроса, более половины американцев предполагают, что Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

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