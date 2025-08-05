Трамп пригрозил ЕС тарифами в 35%, если не будет выполнено инвестиционное обещание

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Евросоюз не выполнит свои инвестиционные обещания на $600 млрд в рамках соглашения с США, то столкнется с тарифами в размере 35%.

Источник: Трамп в интервью на CNBC, передает "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "Они выкупили свои тарифы. Они заплатили 600 миллиардов долларов, и из-за этого я снизил их тарифы с тридцати до пятнадцати процентов, и несколько стран спросили: "Как это так, ЕС платит меньше, чем мы?", а я ответил: "Ну потому что они дали мне 600 миллиардов долларов".

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Детали таковы: 600 миллиардов долларов, которые я могу инвестировать во все, что захочу, во что угодно. Я могу делать с ними все, что захочу. И цель была в том, что они, знаете, обдирали нас так много лет, что пришло время им заплатить, и они должны заплатить".

Что предшествовало:

В конце июля Евросоюз и США заключили политическое соглашение, которое предусматривает закрепление тарифов на европейский импорт в Штаты на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Рамочное соглашение также предусматривает принудительные закупки американской энергии на сумму $750 млрд, европейские инвестиции в США на сумму $600 млрд и дополнительные заказы на военную технику американского производства.

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