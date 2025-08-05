РФ хочет сформировать 10 новых дивизий, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в июле.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Российское руководство ставит целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы.

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Поэтому у нас нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск.

Продолжаем корпусную реформу, чтобы управление войсками стало более эффективным. Подавляющее большинство вновь созданных армейских корпусов приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск".

Детали: Сырский также рассказал, что самая сложная ситуация – на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях.

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В то же время на Северо-Слобожанском направлении есть успехи в освобождении Сумской области, продолжаются боевые действия на Курщине.

Прямая речь: "В июле мы добились заметных успехов в применении средств DeepStrike – поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса противника. Наши беспилотники и другие средства поражения существенно снизили производственные возможности ВПК агрессора, нанесли поражение его военным объектам, в частности складам "шахидов" и других видов вооружений, военным аэродромам и полигонам, оборонным, электромеханическим, химическим и нефтеперерабатывающим заводам".

Детали: Общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце.

Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно.