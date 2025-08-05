В Измаиле водитель мопеда во время проверки документов смертельно ранил полицейского

Во вторник вечером в городе Измаил Одесской области 45-летний водитель мопеда, которого остановили для проверки документов, смертельно ранил патрульного полицейского.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Трагическое событие произошло сегодня около 18.00 в городе Измаил. Предварительно установлено, что на окраине Измаила сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских".

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Детали: Сообщается, что в результате стрельбы один из правоохранителей получил ранение. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.

Обоих госпитализировали, однако старший лейтенант полиции скончался в больнице.

Злоумышленник с огнестрельными ранениями в настоящее время находится в больнице. Он задержан в процессуальном порядке.

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Следователи полиции начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.