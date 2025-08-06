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Свириденко: Украина и США планируют запуск трех проектов по добыче полезных ископаемых

Иван ДьяконовСреда, 6 августа 2025, 05:51
Свириденко: Украина и США планируют запуск трех проектов по добыче полезных ископаемых
Фото: Facebook/Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о подготовке трех совместных проектов Украины и США в сфере добычи полезных ископаемых. Их реализацию планируется начать в течение следующих 18 месяцев в рамках двустороннего соглашения о недрах.

Источник: Свириденко в Facebook после переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом

Детали: По словам главы правительства, стороны обсудили создание Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, первое заседание совета директоров которого запланировано на сентябрь.

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Прямая речь: "Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Задача – запустить первые три проекта в течение 18 месяцев".

Детали: Особое внимание во время переговоров стороны уделили оборонному сотрудничеству. Речь шла, в частности, об инициированном президентом Владимиром Зеленским потенциальном соглашении о производстве и экспорте украинских дронов, а также о возможной закупке американского оружия.

"Также подняли вопрос усиления санкционного давления и сотрудничества с международными финансовыми организациями", – добавила Свириденко.

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Предыстория:

  • 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.
  • 2 мая правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.
  • 6 мая Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.
  • 8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о недрах с США.

НадраСШАУкраина
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