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Европейские союзники профинансируют пакет американского оружия для Украины на сумму более $1 млрд

Иван ДьяконовСреда, 6 августа 2025, 06:45
Европейские союзники профинансируют пакет американского оружия для Украины на сумму более $1 млрд
зенитный ракетный комплекс Patriot. Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды профинансируют поставки американского вооружения для Украины на сумму более 1 миллиарда долларов.

Источник: Брюс во время брифинга

Детали: По словам Брюс, Дания, Норвегия и Швеция объявили о решении профинансировать дополнительный пакет американского оружия для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Днем ранее Нидерланды сообщили, что оплатят поставку первого пакета американского оружия и боеприпасов, включая ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot, стоимостью более 500 миллионов долларов.

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Прямая речь: "Вместе эти поставки составляют более 1 миллиарда долларов в виде высокотехнологичного американского оборудования, которое, как отметил посол Витакер, позволит Украине "защищать критическую инфраструктуру и жизнь гражданского населения, а также держаться на поле боя, пока не будет достигнуто устойчивое прекращение огня".

Предыстория:

  • 4 августа стало известно, что в рамках инициативы НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) Нидерланды подготовили пакет помощи Украине, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.
  • На следующий день посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что в ближайшее время могут появиться новые сообщения о подготовке пакетов военной помощи Украине от других стран по механизму PURL.
  • О новом механизме финансирования военной помощи Киеву ранее писало агентство Reuters. Тогда его источники говорили, что в НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов.

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