Европейские союзники профинансируют пакет американского оружия для Украины на сумму более $1 млрд
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды профинансируют поставки американского вооружения для Украины на сумму более 1 миллиарда долларов.
Источник: Брюс во время брифинга
Детали: По словам Брюс, Дания, Норвегия и Швеция объявили о решении профинансировать дополнительный пакет американского оружия для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Днем ранее Нидерланды сообщили, что оплатят поставку первого пакета американского оружия и боеприпасов, включая ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot, стоимостью более 500 миллионов долларов.
Прямая речь: "Вместе эти поставки составляют более 1 миллиарда долларов в виде высокотехнологичного американского оборудования, которое, как отметил посол Витакер, позволит Украине "защищать критическую инфраструктуру и жизнь гражданского населения, а также держаться на поле боя, пока не будет достигнуто устойчивое прекращение огня".
Предыстория:
- 4 августа стало известно, что в рамках инициативы НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) Нидерланды подготовили пакет помощи Украине, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.
- На следующий день посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что в ближайшее время могут появиться новые сообщения о подготовке пакетов военной помощи Украине от других стран по механизму PURL.
- О новом механизме финансирования военной помощи Киеву ранее писало агентство Reuters. Тогда его источники говорили, что в НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов.