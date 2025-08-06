Россияне ударили по Запорожскому району: 2 погибших и 12 раненых

Два человека погибли и еще 12, среди которых дети, получили ранения в результате российского удара по Запорожскому району под утро 6 августа.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Под утро россияне нанесли удары по Запорожскому району.

Реклама:

Два человека погибли, десять получили ранения, в том числе четверо детей".

Детали: В районе повреждено не менее 9 зданий. На местах работают экстренные службы.

Позже Федоров добавил, что количество пострадавших увеличилось до 12.

РЕКЛАМА:

"В больницу направлены пять человек в тяжелом и среднем состоянии", – отметил глава ОВА.