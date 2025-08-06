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Россияне ударили по Запорожскому району: 2 погибших и 12 раненых

Ирина БалачукСреда, 6 августа 2025, 08:06
Россияне ударили по Запорожскому району: 2 погибших и 12 раненых
Фото иллюстративное из Telegram Сергея Лысака

Два человека погибли и еще 12, среди которых дети, получили ранения в результате российского удара по Запорожскому району под утро 6 августа.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Под утро россияне нанесли удары по Запорожскому району.

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Два человека погибли, десять получили ранения, в том числе четверо детей".

Детали: В районе повреждено не менее 9 зданий. На местах работают экстренные службы.

Позже Федоров добавил, что количество пострадавших увеличилось до 12.

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"В больницу направлены пять человек в тяжелом и среднем состоянии", – отметил глава ОВА.

Запорожская областьобстрелжертвы
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