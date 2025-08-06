Доверие к Зеленскому падает третий месяц подряд – КМИС

По данным опроса, доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди украинцев, по сравнению с июнем, снизилось с 65% до 58%.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), который начался на следующий день после голосования в Верховной Раде за закон №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП

Дословно: "При анализе динамики доверия в контексте событий вокруг Закона №12414 надо учитывать, что уже в начале июня мы наблюдали нисходящий тренд, поэтому, возможно, и к 22 июля 2025 года доверие уже было ниже 65%. То есть не все снижение доверия (7 процентных пунктов) можно связать с принятием Закона №12414. Однако это событие бесспорно имело влияние, поскольку часть респондентов как причину недоверия Президенту указывали именно это голосование".

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Насколько вы доверяете или не доверяете Владимиру Зеленскому?

Детали: Отмечается, что не доверяют президенту 35% (рост с 30% в начале июня).

Доверие к президенту Зеленскому в региональном измерении

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По данным социологов, баланс доверия-недоверия к президенту снизился с +35% в начале июня до +23% в начале августа. Вместе с этим текущие показатели доверия выше, чем минимальные во время полномасштабной войны, которые были в декабре 2024 года.

Доверие к президенту Зеленскому в разрезе возраста

По сравнению с началом июня 2025 года наибольшее снижение доверия прослеживается на Западе - с 73% до 55%. Если в начале лета на Западе было самое высокое доверие президенту, то теперь оно не выделяется на фоне других регионов.

По каким именно причинам Вы не доверяете Владимиру Зеленскому? (открытый вопрос)

% среди тех, кто не доверяет В. Зеленскому, топ-ответы

В Центре уровень доверия не изменился (63% в начале лета и столько же сейчас). На Юге и Востоке также есть снижение, но в меньшей степени, чем на Западе. Так, на Юге уровень доверия снизился с 61% до 55%, на Востоке - с 61% до 54%.

В то же время во всех регионах большинство продолжают доверять Президенту и во всех регионах сохраняется положительный баланс доверия-недоверия.

Больше всего доверие снизились среди молодежи до 30 лет - если в начале лета 74% доверяли президенту, то сейчас - 59% (-15 процентных пунктов).

Прямая речь исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого: "Президент В. Зеленский, несмотря на довольно масштабные протесты и бурную реакцию в медиа, сохраняет достаточно высокое доверие (и легитимность) среди украинской общественности. Возможно, этому способствовала быстрая реакция на протесты и оперативное внесение нового закона в парламент. Однако устойчивый нисходящий тренд является тревожным сигналом, который требует внимания и взвешенных решений со стороны власти".

Напомним, что самый низкий уровень доверия к Зеленскому социологи фиксировали в феврале 2022 года (37%) и в декабре 2024 года (52%).

Справочно: Опрос КМИС "Омнибус" был проведен 23 июля - 4 августа 2025 года методом телефонных интервью во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Всего было опрошено 1022 респондента в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.