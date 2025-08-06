Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Кремль
Среда, 6 августа 2025, 11:05
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл на территорию Кремля в Москве, пишут российские пропагандисты.
Источник: российские пропагандистские СМИ
Детали: По данным РИА Новости, сразу после прилета в столицу РФ Уиткофф вместе с главой Российского фонд прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым направился в ресторан "Восход" в "Зарядье".
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Затем делегация чиновника села в автомобиль и покинула парк.
Позже сообщили, что кортеж Уиткоффа поехал в Кремль.
Отмечается, что предстатель США не стал рассказывать российским пропагандистам о своих ожиданиях перед переговорами.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в российскую столицу Москву с визитом.