Уиткофф и Дмитриев в Москве. Скриншот из видео РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл на территорию Кремля в Москве, пишут российские пропагандисты.

Источник: российские пропагандистские СМИ

Детали: По данным РИА Новости, сразу после прилета в столицу РФ Уиткофф вместе с главой Российского фонд прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым направился в ресторан "Восход" в "Зарядье".

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Затем делегация чиновника села в автомобиль и покинула парк.

Позже сообщили, что кортеж Уиткоффа поехал в Кремль.

Отмечается, что предстатель США не стал рассказывать российским пропагандистам о своих ожиданиях перед переговорами.

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