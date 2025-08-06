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Новый потолок цен на российские нефть заработает 3 сентября – Еврокомиссия

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловСреда, 6 августа 2025, 13:45
Новый потолок цен на российские нефть заработает 3 сентября – Еврокомиссия
фото: getty images

Заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста сообщила, что новый, динамический потолок цены на российскую нефть, установленный 18-м пакетом санкций Европейского Союза против России, начнет применяться с 3 сентября 2025 года.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Пониженный потолок цен на нефть начнет применяться с 3 сентября 2025 года".

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Детали: Она напомнила, что "большинство положений 18-го пакета санкций вступили в силу в середине июля после его принятия Советом ЕС".

"Запрет на проведение транзакций с 22 дополнительными российскими банками вступит в силу 8 августа 2025 года", – заявила Арианна Подеста.

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