Новый потолок цен на российские нефть заработает 3 сентября – Еврокомиссия
Среда, 6 августа 2025, 13:45
Заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста сообщила, что новый, динамический потолок цены на российскую нефть, установленный 18-м пакетом санкций Европейского Союза против России, начнет применяться с 3 сентября 2025 года.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь: "Пониженный потолок цен на нефть начнет применяться с 3 сентября 2025 года".
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Детали: Она напомнила, что "большинство положений 18-го пакета санкций вступили в силу в середине июля после его принятия Советом ЕС".
"Запрет на проведение транзакций с 22 дополнительными российскими банками вступит в силу 8 августа 2025 года", – заявила Арианна Подеста.
Предыстория:
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- 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.
- В 18-м пакете была согласована новая, динамическая формула вычисления потолка цены на российскую нефть, которая составит 15% от среднерыночной цены на нефть за последние три месяца – по состоянию на сейчас эта сумма составляет примерно 47,6 долл.
- Украина уже подала конкретные предложения к следующему, 19-му пакету санкций Евросоюза.