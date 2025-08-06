Поставки оружия для Украины из США через НАТО начнутся "в ближайшие недели" – источник

Первые поставки оружия и боеприпасов в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List, которая предусматривает поставки Украине государствами-членами НАТО вооружений американского производства, начнутся уже в ближайшие недели.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на осведомленного по этому вопросу чиновника НАТО

Детали: Уже через несколько недель Украина должна получить первые поставки американского оружия через НАТО в рамках инициативы PURL.

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"В ответ на потребности Украины, новые пакеты помощи готовятся быстро и на регулярной основе. Первые два пакета были профинансированы Нидерландами (4 августа), а также Данией, Финляндией и Швецией (5 августа). Мы ожидаем первые поставки в течение ближайших недель", – сообщил чиновник.

Он добавил, что новые пакеты "будут готовиться оперативно и выдавать регулярно".

"Вскоре мы ожидаем объявить о новых участниках инициативы PURL", – рассказал собеседник "Европейской правды".

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