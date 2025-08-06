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Обнародованы неизвестные кадры расстрела гражданского в Буче и мародерства российской армии

Валентина РоманенкоСреда, 6 августа 2025, 17:59
Обнародованы неизвестные кадры расстрела гражданского в Буче и мародерства российской армии
Россияне мародерствовали прямо возле тела убитого ими жителя Бучи. Скриншот

Журналисты "Радио Свобода" обнародовали ранее неизвестное видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован расстрел 70-летнего жителя Бучи Владимира Рубайла, совершенный российскими военными на улице Яблонской 4 марта 2022 года.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На видеозаписях зафиксировано, что российские военные первым выстрелом ранят Владимира Рубайло, а затем, когда гражданский мужчина едва держался на ногах, прицельно дострелили его выстрелом в голову.

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Вскоре рядом с телом Рубайло, которое все это время лежало на земле, российские военные начали массово грабить продуктовый супермаркет. Они разбили стекло и проникли внутрь. Награбленное складывали в корзины и пакеты и грузили на бронетехнику. Чтобы забрать больше, некоторые набивали тележки и катили их по улице к только что захваченным домам бучанцев.

Как ранее сообщало издание, к убийству Владимира Рубайло могут быть причастны российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, а именно группа во главе с сержантом Владимиром Борзуновым. Как установило "Радио Свобода", именно его отделение находилось на позиции, откуда, по данным украинских экспертов-баллистов, и выстрелили в гражданского жителя Бучи.

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В телефонном разговоре с корреспондентом РС сержант Борзунов подтвердил, что именно российские военные убили Рубайло, но отрицал свою причастность и причастность своих подопечных к убийству гражданского жителя Бучи.

Справка: Владимир Рубайло родился в 1951 году в Буче. Там окончил школу. Служил в рядах советской армии в роте почетного караула в одной из воинских частей на территории Восточной Германии. Вместе с женой воспитал двух дочерей. До пенсии долгое время работал водителем на лесном предприятии в Ирпене. Расстрелян российскими военными на улице Яблонской 4 марта 2022 года.

Предыстория:

  • По информации Архивного отдела Бучанского городского совета, за период российской оккупации в Бучанской общине погибли 554 гражданских лица.
  • 43 тела остаются неопознанными, а 38 гражданских жителей Бучи считаются пропавшими без вести. По меньшей мере 33 мужчины до сих пор находятся в плену. Один из задержанных гражданских погиб в российском плену.
  • Россия отрицает причастность своих войск к массовым убийствам гражданских лиц в Буче, Министерство обороны РФ утверждало, что за время пребывания российских войск в этом городе "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", а лидер РФ Путин назвал массовые расстрелы в Буче "фейком" и "провокацией".

Бучавоенные преступленияРосcия
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