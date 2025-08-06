СБУ пытается получить показания Христенко на детективов НАБУ, депутат заявляет об "угрозах жизни" 

Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются получить показания пророссийского народного депутата от фракции запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко на детективов НАБУ, которые фигурируют в операции силовиков по "нейтрализации российского влияния" на антикоррупционные органы.

Источник: статья "Украинской правды" под названием "Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ имеет СБУ"

Детали: СБУ и Офис генерального прокурора 21 июля объявили нардепу Христенко заочное подозрение в государственной измене и злоупотреблении влиянием. Как утверждают правоохранители, он был агентом ФСБ, который отвечал за "усиление российского влияния на НАБУ".

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По данным следствия, во время обысков в доме нардепа на Киевщине, где проживают его родственники, СБУ и ОГП нашли ряд анкет детективов НАБУ и материалы негласных следственных действий Бюро на русском языке. Сам Христенко накануне большой войны выехал из Украины. Сейчас он живет в ОАЭ.

Народный депутат в комментарии УП отрицает любое взаимодействие с детективами НАБУ и российскими спецслужбами: "Все, что озвучивают (силовики – УП) – это ложь". Христенко также заявляет, что сейчас его жизни угрожает опасность.

Дословно из материала: "Собеседники УП среди влиятельных правоохранителей рассказывают, что 4 августа представители СБУ пытались контактировать с Христенко в Дубае – хотели получить показания на сотрудников НАБУ, которые фигурируют в операции Службы безопасности относительно российского влияния. В СБУ такую информацию не подтвердили и не опровергли, а сам Христенко в очередной раз отметил в личной переписке с УП угрозу своей жизни".

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Детали: Собеседники УП в Службе безопасности утверждают, что беглый депутат Христенко влиял на НАБУ через арестованного за пособничество РФ руководителя управления детективов в Днепропетровской и Запорожской областях Руслана Магамедрасулова, а также через первого заместителя директора Бюро Дениса Гюльмагомедова. Однако аргументированных доказательств в подтверждение этой гипотезы УП не предоставили.

СБУ и ОГП проводили обыски у Гюльмагомедова. Отвечая на запрос УП относительно оснований для следственных действий у первого заместителя директора НАБУ, в СБУ сообщили: "В рамках уголовного производства было установлено, что он имел контакты с агентом ФСБ РФ Федором Христенко. Кроме этого, он проводил неформальные конспиративные встречи с подозреваемым в пособничестве РФ Русланом Магамедрасуловым".

От источников в правоохранительных органах УП известно, что силовики зафиксировали встречу Магамедрасулова и Гюльмагомедова на улице средь бела дня.

Магамедрасулов передавал Гюльмагомедову маленький "черный пакет". Следствие не установило, что в нем было. А по показаниям сотрудников НАБУ, в пакете была брендированная футболка ГУР.

Справочно: Федор Христенко – действующий народный депутат от запрещенной пророссийской политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он избран в Верховную Раду по избирательному округу №46 в Донецкой области.

Накануне большой войны Христенко сбежал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. Сейчас он живет в ОАЭ. Приверженность к России нардеп никогда не скрывал. После начала войны на востоке Украины в 2014-м он неоднократно посещал РФ.

Его жена, Марина Христенко, в 2018 году стала владелицей квартиры, трех паркомест и кладовой (именно так указано в декларации Федора Христенко) в России.

В 2020-м украинский депутат Христенко громко отгулял день рождения жены в Москве – на празднике выступали Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Полина Гагарина и другие исполнители, сторонники российского вторжения в Украину.