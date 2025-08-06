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Сийярто утверждает, что Украина якобы отказывается расследовать смерть венгра на Закарпатье

Олег Павлюк, Анастасия ПроцСреда, 6 августа 2025, 19:05
Сийярто утверждает, что Украина якобы отказывается расследовать смерть венгра на Закарпатье
Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что украинские власти якобы отказываются расследовать смерть венгра Иосифа Шебештеня на Закарпатье, которого Будапешт считает жертвой насилия со стороны работников ТЦК.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: Сийярто прокомментировал сообщение провластной венгерской газеты Magyar Nemzet, по данным которой Государственное бюро расследований не будет начинать расследование смерти недавно умершего венгра из Закарпатья.

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"Отказавшись расследовать это дело, украинские органы власти фактически признали, что в их стране принудительный призыв в армию (в Украине действует режим мобилизации, а не призыв. – Ред.), сопровождаемый жестокими побоями и даже избиением до смерти, является укоренившейся практикой, которая одобрена и осуществляется по приказу государства", – считает глава венгерского МИД.

По его мнению, "такая страна не только не имеет места в ЕС, но и не может считаться цивилизованной".

Попутно Сийярто раскритиковал Евросоюз за отсутствие осуждения "принудительного призыва" в Украине, что якобы свидетельствует о его попустительстве и одобрении.

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Напомним:

  • С начала июля между Украиной и Венгрией продолжается спор из-за смерти мужчины по имени Иосиф Шебештень на Закарпатье.
  • Будапешт утверждает, что Шебештень – гражданин Венгрии и умер от избиения сотрудниками ТЦК после задержания. Украинская сторона указывает, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, а не избиение.
  • 17 июля Венгрия объявила о санкциях против Украины и запретила въезд начальнику управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковнику Виталию Ткаченко), командующему войсками Оперативного командования "Запад" (бригадному генералу Владимиру Шведюку) и директору Департамента мобилизации Министерства обороны Украины (полковнику Роману Юзвенко).
  • Это решение, а также призыв Венгрии к ЕС ввести аналогичные санкции, вызвали острую реакцию Киева.

ВенгрияЗакарпатье
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