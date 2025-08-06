Сийярто утверждает, что Украина якобы отказывается расследовать смерть венгра на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что украинские власти якобы отказываются расследовать смерть венгра Иосифа Шебештеня на Закарпатье, которого Будапешт считает жертвой насилия со стороны работников ТЦК.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: Сийярто прокомментировал сообщение провластной венгерской газеты Magyar Nemzet, по данным которой Государственное бюро расследований не будет начинать расследование смерти недавно умершего венгра из Закарпатья.

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"Отказавшись расследовать это дело, украинские органы власти фактически признали, что в их стране принудительный призыв в армию (в Украине действует режим мобилизации, а не призыв. – Ред.), сопровождаемый жестокими побоями и даже избиением до смерти, является укоренившейся практикой, которая одобрена и осуществляется по приказу государства", – считает глава венгерского МИД.

По его мнению, "такая страна не только не имеет места в ЕС, но и не может считаться цивилизованной".

Попутно Сийярто раскритиковал Евросоюз за отсутствие осуждения "принудительного призыва" в Украине, что якобы свидетельствует о его попустительстве и одобрении.

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