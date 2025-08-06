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В Венгрии задержали мужчину, который планировал покушение на Орбана

Среда, 6 августа 2025, 20:01
В Венгрии задержали мужчину, который планировал покушение на Орбана
Иллюстративное фото: Getty Images

Венгерская прокуратура сообщила о задержании мужчины, который пытался организовать убийство премьер-министра Виктора Орбана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Index

Детали: Как установило следствие, задержанный в июле 2025 года опубликовал в сети призыв найти "лучшего наемного убийцу" для Орбана и пообещал заплатить за это в форинтах или другой валюте.

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Венгерские правоохранители установили личность мужчины, задержали его и взяли под стражу. Позже его допросили как подозреваемого в совершении преступления подготовки к убийству с отягчающими обстоятельствами.

Подозреваемый, как отмечается, признался в содеянном.

Региональная следственная прокуратура Будапешта подала ходатайство о его аресте "учитывая опасность повторного совершения преступления", решение должно быть принято в ближайшее время судом.

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Напомним: это не первый подобный случай в Венгрии. В июне суд венгерского города Толна взял под стражу 44-летнего мужчину, который угрожал "отрубить голову" Виктору Орбану и другим публичным деятелям.

В мае 2024 года покушение совершили на премьер-министра соседней Словакии Роберта Фицо. Он выжил в результате покушения, а в причастности к нему обвинил оппозицию.

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