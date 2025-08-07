Вражеские обстрелы Сумщины: ранен мужчина, много повреждений

В результате вражеских атак в Сумской области получил ранения 71-летний мужчина, повреждены по меньшей мере 7 жилых домов.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "В Сумской общине по меньшей мере 7 жилых домов повреждены в результате вечерней атаки врага".

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Детали: В Ковпаковском районе Сум повреждены дома, нежилые здания, автомобиль.

Попадания зафиксированы на четырех локациях в одном микрорайоне.

По предварительным данным ГСЧС, враг обстреливал город из реактивной системы залпового огня. Тип оружия уточняется.

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Кроме того, в среду вечером враг атаковал двумя БПЛА гражданскую инфраструктуру Ворожбянской общины, в результате чего ранения получил 71-летний мужчина.