Вражеские обстрелы Сумщины: ранен мужчина, много повреждений
Четверг, 7 августа 2025, 00:24
В результате вражеских атак в Сумской области получил ранения 71-летний мужчина, повреждены по меньшей мере 7 жилых домов.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "В Сумской общине по меньшей мере 7 жилых домов повреждены в результате вечерней атаки врага".
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Детали: В Ковпаковском районе Сум повреждены дома, нежилые здания, автомобиль.
Попадания зафиксированы на четырех локациях в одном микрорайоне.
По предварительным данным ГСЧС, враг обстреливал город из реактивной системы залпового огня. Тип оружия уточняется.
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Кроме того, в среду вечером враг атаковал двумя БПЛА гражданскую инфраструктуру Ворожбянской общины, в результате чего ранения получил 71-летний мужчина.