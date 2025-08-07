В Гане разбился военный вертолет: 8 погибших, среди них – два министра

В Гане разбился военный вертолет, в результате авиакатастрофы погибли 8 человек, среди них два министра – обороны и охраны окружающей среды.

Источник: CNN, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети Х

Детали: По словам главы администрации президента Ганы, министры обороны и охраны окружающей среды Ганы находятся среди восьми человек, погибших в результате аварии военного вертолета в южном регионе Ашанти в среду.

По сообщению, на борту вертолета находились трое членов экипажа и 5 пассажиров, среди которых – министр обороны Ганы Эдвард Омане Боама и министр охраны окружающей среды Ибрагим Муртала Мохаммед. Все они погибли.

Вооруженные силы Ганы ранее сообщали, что потеряли связь с вертолетом Z9, который направлялся из столицы Аккры в Обуаси, шахтерский город на юге Ганы.

Глава аппарата президента Джулиус Дебра в видеозаявлении назвал катастрофу "национальной трагедией" и объявил, что флаги будут приспущены до дальнейшего уведомления.

Он сообщил, что Альхаджи Мохаммед Муниру Лимуна, исполняющий обязанности заместителя координатора национальной безопасности Ганы, Самуэль Сарпонг, заместитель председателя Национального демократического конгресса, и Самуэль Абоагье, бывший кандидат в депутаты, были тремя другими пассажирами, погибшими в катастрофе.

Экипаж вертолета состоял из командира эскадрильи Питера Бафеми Анала, летчика Малина Твум-Ампаду и сержанта Эрнеста Аддо Менса.

Сибига выразил соболезнования правительству и народу Ганы в связи с гибелью высокопоставленных чиновников страны в авиакатастрофе.

Прямая речь Сибиги: "Мы выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу Ганы в связи с трагической гибелью министра обороны Эдварда Кофи Омане Боама, министра охраны окружающей среды Ибрагима Мурталы Мухаммеда и других чиновников и военнослужащих в результате смертельной катастрофы вертолета".