В России заявили об атаке дронов на железнодорожные станции Волгоградской области

В России заявили, что в ночь на 7 августа беспилотники атаковали железнодорожные станции в Волгоградской области.

Источник: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, росСМИ и паблики

Детали: По сообщениям, в Суровикино Волгоградской области после атаки на железнодорожную станцию ночью возник пожар.

Утром эту информацию подтвердил Бочаров.

Он сказал, что на железнодорожной станции Суровикино в результате атаки дронов пожар якобы возник "в административном здании".

Кроме того, по его словам, на железнодорожной станции Максима Горького с обломками БпЛА "работают саперы".