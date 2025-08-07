Все разделы
В России заявили об атаке дронов на железнодорожные станции Волгоградской области

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 августа 2025, 06:38
В России заявили об атаке дронов на железнодорожные станции Волгоградской области
В России заявили, что в ночь на 7 августа беспилотники атаковали железнодорожные станции в Волгоградской области.

Источник: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, росСМИ и паблики

Детали: По сообщениям, в Суровикино Волгоградской области после атаки на железнодорожную станцию ночью возник пожар.

Утром эту информацию подтвердил Бочаров.

Он сказал, что на железнодорожной станции Суровикино в результате атаки дронов пожар якобы возник "в административном здании".

Кроме того, по его словам, на железнодорожной станции Максима Горького с обломками БпЛА "работают саперы".

