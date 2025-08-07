Опрос: 76% украинцев категорически отвергают "мирный план" России

По данным опроса, 76% украинцев категорически отвергают "мирный план" на условиях России, которая ведет захватническую войну, могут согласиться с требованиями России - 17%. Наиболее приемлемым украинцы считают совместный мирный план Европы и Украины.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС)

Детали: Во всех регионах население категорически против требований России и лишь незначительная часть готова для мира принять ее требования.

Также условный план США могут принять 39% респондентов, этот показатель вырос с 29% в мае (в то же время, как и раньше, преимущественно респонденты подчеркивать, что этот вариант является трудным для них). При этом для большей части украинцев (49%) план является категорически неприемлемым (в мае было 62%).

Совместный план Европы и Украины готовы принять 54% (в мае было 51%). Считают этот план категорически неприемлемым - 30% (в мае - 35%).

Социологи обозначили 3 условных плана, которые называли респондентам во время опроса:

Условный план России предусматривает, что Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение; навсегда должна отказаться от членства в НАТО. Также под контроль России переходят города Херсон, Запорожье и вообще вся территория Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Украина официально признает все оккупированные территории частью России и навсегда отказывается от них. США и Европа отменяют все санкции против России, однако Украина движется к вступлению в ЕС.

Согласно условному плану США группа европейских государств, но без США, дают Украине гарантии безопасности; Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями; США официально признает Крым частью России; Украина движется к вступлению в ЕС; США и Европа отменяют все санкции против России.

Что касается условного плана Европы и Украины, то Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США; Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают; Украина движется к вступлению в ЕС; после установления устойчивого мира США постепенно смягчает свои санкции против России.

Справочно: Опрос КМИС был проведен 23 июля - 4 августа 2025 года методом телефонных интервью во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Всего было опрошено 1022 респондентов в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. При этом для мирных планов, которые рассматриваются в этом пресс-релизе, реализовывался эксперимент и мы узнавали мнение респондентов об одном из трех случайно отобранных мирных планов (во избежание влияния эффекта порядка ответов). Каждый мирный план оценили 324-351 респондентов, что дает погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 7,2%.